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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'dan gelen roket saldırısında İsrail'in kuzeyinde 11 kişi yaralandı. 5 kişi ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:29
Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'ın Roket Saldırısı İsrail'de Yaralanmalara Neden Oldu

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ordudan Yapılan Açıklama:

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı ve bu durumun halkta paniğe yol açtığı ifade edildi. Ancak, roketlerin engellenip engellenmediği ve saldırıda can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Roketlerin Düşüş Noktaları

İsrail basınında yer alan haberlere göre, roketler Lübnan sınırına yakın olan Shomera yerleşim bölgesine ve Akka kenti yakınlarındaki Mecdel Kurm köyüne isabet etti. Bu saldırı sonucunda Mecdel Kurm'da yaşayan 5 kişi ağır yaralanırken, Shomera'da ise 6 kişinin orta ve hafif yaralar aldığı bildirildi.

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