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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: İki Ölü, Beş Yaralı

Lübnan'dan gerçekleştirilen roket saldırısında İsrail'in kuzeyinde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:02
Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: İki Ölü, Beş Yaralı

Lübnan'dan Roket Saldırısı

Lübnan'dan gerçekleştirilen roket saldırıları, İsrail'in kuzey kesiminde büyük bir kayba yol açtı. Saldırılar sonucunda iki sivil hayatını kaybederken, beş kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre, Lübnan'dan gelen roket saldırıları, Hayfa ve Yukarı Celile bölgelerine yöneldi. Yaklaşık 40 roketin atıldığı belirtilirken, Kiryat Şimona bölgesine de 20 roketin atıldığı ifade edildi.

Kıyılardaki Zarar

İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Şimona'daki saldırılar sırasında iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayfa ve Yukarı Celile'deki roket parçaları nedeniyle ise beş kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların, biri orta derecede, dördü ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Uluslararası Tepkiler Bekleniyor

Bu olay, bölgedeki gerilimin devam ettiğinin ve uluslararası toplumda yeni tepkilere yol açabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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