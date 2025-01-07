Lübnan'ın El-Hıyam Beldesinde 3 Cenaze Daha Bulundu

İsrail'in çekildiği bölgede acı bilanço artıyor

İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişme ile birlikte, 11 Aralık 2024 tarihinde çekildiğini duyurduğu Hıyam beldesindeki cenazelerin sayısı 34'e yükseldi.

Cenazeler Hastaneye Nakledildi

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı noktalarda saha ve arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Al eş-Şeyh Ali Mahallesi'nde ulaşılan 3 naaş, bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tüm kayıpların bulunana kadar arama çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Nakura'da Arama Çalışmaları Başlıyor

İsrail ordusunun dün çekildiği Nakura beldesine Lübnan ordusunun konuşlanmaya başlamasıyla birlikte kayıpları arama çalışmalarının yarın başlayacağı belirtildi.

Ateşkes Anlaşması ve Son Gelişmeler

Öte yandan, İsrail'in çekildiği Alma eş-Şaab beldesi meydanında bir jeneratörde ve yakıt tankında çıkan yangın maddi hasara yol açtı ve kontrol altına alındı. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Bu anlaşmaya göre Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in güneyde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. Ancak İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerine devam ediyor.