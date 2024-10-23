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Lübnan'ın Sur Kentinde Yeni Göç Dalgası Başladı

İsrail'in saldırı tehdidi sonrası Sur kentinde göç dalgası artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:20
Lübnan'ın Sur Kentinde Yeni Göç Dalgası Başladı

Lübnan'ın Sur Kentindeki İnsani Kriz

İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yeni bir göç dalgası meydana geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Avachey Andree, sosyal medya üzerinden Sur kentine dair bir harita paylaşarak, kentteki halkın evlerini terk etmelerini ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

Sur'dan Tahliyeler Başladı

Bu tehditler neticesinde, Sur'daki birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamada, bölgede yeni bir göç dalgasının başladığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri de, Sur'daki geniş bir bölgenin hedef olabileceğini söyleyerek halka tahliye çağrısında bulundu.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde, sivil savunma ekiplerinin araçlarla Sur sokaklarında dolaşarak, vatandaşları evlerini boşaltmaları konusunda uyardığı gözlemleniyor.

Sur Kenti ve Sığınmacılar

Sur kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş Lübnan halkının sığınma alanlarından birisi konumundaydı. Saldırılar sonucunda, 30 Eylül'de başlayan kara saldırıları dahil olmak üzere, Lübnan'da 1 milyondan fazla insan yerinden oldu.

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