Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil

Avn, Washington destekli önerilere İsrail yanıtını beklediklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurma niyetine dair medyada çıkan iddiaların ülkeye resmi olarak bildirilmediğini açıkladı.

Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, ABD Kongre Üyesi Darine Lahoud başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmede, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile ABD Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un sunduğu önerilere İsrail'in vereceği yanıtı beklediklerini ifade etti.

Görüşmede Avn, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı tam olarak uygulanana dek uzatılmasının önemine dikkat çekti.

ABD Kongre Üyesi Lahoud, Lübnan hükümetini silah bulundurma hakkını devletle sınırlama kararından dolayı tebrik ederek, ABD'nin Lübnan'ın istikrar ve ekonomik toparlanma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Lübnan basınında, sınır boyunca yıkılan köylerin boşaltılarak bölgenin sanayi tesislerine ayrılacağı bir "tampon ekonomik bölge" önerisine ilişkin haberler yer aldı. Lübnan kanalı El-Cedid de geçtiğimiz günlerde benzer bir İsrail talebinden söz etmişti.

ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack, haziran ayından bu yana Lübnan-İsrail ateşkesi için önerisini Washington'a sunmasının ardından Beyrut'a dört kez ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşmüş; çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Tel Aviv'in anlaşmayı 3 binden fazla kez ihlal ettiği, bu ihlallerde 281 kişinin öldüğü ve 593 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusu, ateşkese aykırı olarak beş stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürürken güney Lübnan'dan kısmi bir geri çekilme gerçekleştirdi.