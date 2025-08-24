DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.698.793,63 0,14%

Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in güneyde tampon bölge kurma niyetinin Lübnan'a resmi olarak bildirilmediğini açıkladı; UNIFIL sürecine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:01
Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil

Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil

Avn, Washington destekli önerilere İsrail yanıtını beklediklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tampon bölge kurma niyetine dair medyada çıkan iddiaların ülkeye resmi olarak bildirilmediğini açıkladı.

Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, ABD Kongre Üyesi Darine Lahoud başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmede, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile ABD Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un sunduğu önerilere İsrail'in vereceği yanıtı beklediklerini ifade etti.

Görüşmede Avn, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı tam olarak uygulanana dek uzatılmasının önemine dikkat çekti.

ABD Kongre Üyesi Lahoud, Lübnan hükümetini silah bulundurma hakkını devletle sınırlama kararından dolayı tebrik ederek, ABD'nin Lübnan'ın istikrar ve ekonomik toparlanma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Lübnan basınında, sınır boyunca yıkılan köylerin boşaltılarak bölgenin sanayi tesislerine ayrılacağı bir "tampon ekonomik bölge" önerisine ilişkin haberler yer aldı. Lübnan kanalı El-Cedid de geçtiğimiz günlerde benzer bir İsrail talebinden söz etmişti.

ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack, haziran ayından bu yana Lübnan-İsrail ateşkesi için önerisini Washington'a sunmasının ardından Beyrut'a dört kez ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşmüş; çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Tel Aviv'in anlaşmayı 3 binden fazla kez ihlal ettiği, bu ihlallerde 281 kişinin öldüğü ve 593 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusu, ateşkese aykırı olarak beş stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürürken güney Lübnan'dan kısmi bir geri çekilme gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Duran'dan İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Geçit Töreni Daveti
4
İstanbul'da Fatih Camisi'nde 'Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz' dua programı
5
Yerlikaya: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'Vicdanı Hatırlatıyor'
6
Lübnan: İsrail'in güneyde 'tampon bölge' bildirimi resmi değil
7
Gündem Özeti — 24 Ağustos 2025: Gazze'de Yeni Plan ve Spor Programı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı