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Lübnan-İsrail Sınırında Artan Çatışmalar: Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda İsrail askerlerinin ölü ve yaralı sayısını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 23:43
Lübnan-İsrail Sınırında Artan Çatışmalar: Hizbullah'tan Açıklama

Lübnan-İsrail Sınırında Gerginlik Tırmanıyor

Hizbullah, Lübnan sınırındaki çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını resmi olarak açıkladı. Bu açıklama, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimlerin artış gösterdiği bir dönemde geldi.

Çatışmaların Ayrıntıları

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah üyelerinin, Nebatiye vilayetindeki El-Kavzah beldesinde, sınırın sıfır noktasında İsrail askerleri ile çatıştığı belirtildi. Çatışmalar sırasında İsrail askerlerinin hedef alındığı ve onları füzelerle vurulduğu bilgisi verildi. Ancak, ölen ve yaralanan asker sayısına dair resmi bir rakam paylaşılmadı.

İsrail'in Hava Saldırıları ve İnsan Kaybı

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’ten beri süren çatışmalar, İsrail’in Lübnan'a yönelik hava saldırılarıyla daha da şiddetlendi. 23 Eylül tarihinde, Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, bu çatışmalar sonucunda 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 88 kişi yaralandı.

Hizbullah ve İsrail Arasındaki İlişkiler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail’e roket ve füzelerle cevap vermekte.

İsrail bombardımanları sonucu Lübnan'da yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet, yerinden edilenlerin 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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