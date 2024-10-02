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Lübnan Sağlık Sistemi Krizle Yüz Yüze

DSÖ, Lübnan'daki sağlık sisteminin İsrail saldırıları nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 22:43
Lübnan Sağlık Sistemi Krizle Yüz Yüze

Lübnan'a Yönelik Saldırılar ve Sağlık Krizi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan'da sağlık sisteminin büyük bir yük altında olduğunu duyurdu. Ghebreyesus, yaşanan bu kriz ortamında hastanelerin dolup taştığını ve sağlık sisteminin artan ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını belirtti.

Ölümler ve Sağlık Durumu

Ghebreyesus, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Lübnan'da ölümlerin artışı dikkat çekiyor. Hastaneler yaralılarla dolup taşıyor, bu da sağlık sisteminin zayıflığını gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği ile Görüşmeler

Cenevre'de düzenlenen bir toplantıda, Arap Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldiğini duyuran Ghebreyesus, hastaların, sağlık çalışanlarının ve sivillerin korunması konusunda bir mutabakat sağlandığını bildirdi.

Yardım İhtiyacı ve Barış Çağrısı

DSÖ'nün Lübnan Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalıştığını vurgulayan Ghebreyesus, daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu ve hastalara yönelik müdahalelerin artırıldığını söyledi. "Orta Doğu'da barışa ihtiyacımız var. Şiddeti durdurmak ve kayıpları önlemek elzem" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam 1328 kişi hayatını kaybederken, bunun 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak kaydedildi. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, bu saldırılar sırasında hayatını kaybetti. Ülke içindeki çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden edildi ve göç dalgaları yaşanıyor.

Bu durum, bölgedeki siyasi gerilimlerin ve insani krizlerin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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