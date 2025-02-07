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Lübnan ve Suriye Liderleri Sınır Güvenliğini Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, iki ülke arasındaki sınır güvenliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:44
Lübnan ve Suriye Liderleri Sınır Güvenliğini Görüştü

Lübnan ve Suriye Liderleri Sınır Güvenliğini Görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki sınır güvenliğini ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın Şara’yı telefonla arayarak tebrik ettiği ve görüşmelerde Lübnan ve Suriye sınırının kontrol altına alınması ile sivillerin korunması için işbirliği yapılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Ayrıca, Suriye resmi haber ajansı SANA, dün Lübnan sınırındaki Haveyk köyü yakınlarında, kaçakçılık yapan kişiler ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını bildirdi. Kaçakçıların gözaltına alındığı ve birçok silaha el konulduğu kaydedildi.

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