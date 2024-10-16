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Lübnanlı Din Adamlarından BMGK'ya Acil Toplanma Çağrısı

Lübnanlı din adamları, İsrail saldırılarını durdurmak için BMGK'nın acilen toplanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:34
Lübnanlı Din Adamlarından BMGK'ya Acil Toplanma Çağrısı

Lübnan'dan BMGK'ya Çağrı

Lübnan'daki Müslüman ve Hıristiyan din liderleri, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri saldırılarının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acilen toplanmasını istemiştir.

İslam ve Hristiyanlık Ruhu Zirvesi Sonrası Açıklama

Bekirkey beldesindeki Maruni Kilisesinde düzenlenen İslam ve Hristiyanlık Ruhu Zirvesi sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi, İsrail saldırılarının durması ve Lübnan halkına karşı işlenen şiddetin sona ermesi için derhal ve gecikmeden toplanmalıdır." denildi.

BMGK'nin Kararlarına İhtiyaç Var

Açıklamada ayrıca, BMGK'ya, Lübnan ordusunun desteklenmesi çağrısında bulunulurken, 1701 sayılı kararın ve diğer uluslararası kararların uygulanması için de adım atılması gerektiği vurgulandı.

Arap Ülkelerine Teşekkür

İslam ve Hıristiyan din adamları, Arap ülkeleri ve dost ülkelere, Lübnan'a sağlanan siyasi destek ile maddi, tıbbi ve gıda yardımları için teşekkür etti.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdüğü saldırılar sırasında, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2,367 kişi yaşamını yitirirken, 11,088 kişi yaralandı.

Hizbullah ve Karşı Saldırılar

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırılarında hayatını kaybetti. Hizbullah, İsrail'e roket saldırıları düzenlerken, İsrail tarafında hasar bildirilmediği aktarıldı.

Göç ve Yerinden Olmalar

İsrail bombardımanı sebebiyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Beyrut ve kuzeye doğru devam eden göç dalgaları sonucunda, Lübnan hükümeti 456 binin üzerinde kişinin Suriye'ye kaçtığını açıkladı.

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