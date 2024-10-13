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Lübnanlı Diş Hekimi Ali Ceradi’nin Yardım Girişimi

Ali Ceradi, Lübnan'daki çatışmalardan etkilenenler için kliniğini mutfağa dönüştürerek yemek yardımı yapıyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:46
Lübnanlı Diş Hekimi Ali Ceradi’nin Yardım Girişimi

Lübnanlı Diş Hekimi Ali Ceradi’nin Yardım Girişimi

Lübnan'ın Sayda kentinde, diş hekimi Ali Ceradi, İsrail'in artan saldırıları nedeniyle yerinden edilen insanlara yardım etmek amacıyla kliniğinin mutfak kısmını faaliyete geçirerek yemek dağıtımı yapıyor.

Yardım Faaliyeti

Ceradi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Klinik içerisinde bir mutfağın kurulmasına karar verdik. Başlangıçta sandviçler hazırlıyorduk, fakat şimdi birçok kişiye gıda yardımında bulunuyoruz" dedi. Her gün, her yaştan ve farklı bölgelerden 300'den fazla yerinden edilmiş kişiye yemek sağladığını ifade etti.

Bağış Kampanyası

Ceradi, oluşturduğu "hayır mutfağı" için yerel ve uluslararası bağış kampanyaları düzenlediğini belirtti. Ekonomik kriz ve artan ihtiyaçların yanında Ceradi, halkın bu zor dönemde sağladığı destekle halkın gurur duyduğunu belirtti.

Felaketin Boyutu

Ceradi, "Felaketin boyutu çok büyük. Yerinden edilenlerin sayısı beklentilerin çok üstünde" diye vurguladı. Sadece evsiz insanlara yardım ettiklerini, barınma merkezlerinde kalanlara ise belediyeler ve derneklerin destek sağladığını aktardı.

İsrail Saldırıları ve Yerinden Edilenler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, yaklaşık 1.2 milyon insan göç ederken, 200 ila 300 bin kişinin Suriye'ye geçtiği tahmin ediliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023’ten bu yana 2 bin 255 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 524 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ali Ceradi’nin çabaları, Lübnan'daki zor durumun üstesinden gelinmesine yardımcı olmaya çalışırken, yerinden edilen kişiler için umut ışığı oluşturmaktadır.

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