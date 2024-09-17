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Lukaşenko: Belarus'a Yapılacak Saldırı Üçüncü Dünya Savaşı Demektir

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkesine yapılacak her saldırının dünya çapında sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:51
Lukaşenko: Belarus'a Yapılacak Saldırı Üçüncü Dünya Savaşı Demektir

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan Çarpıcı Açıklamalar

Belarus'un lideri Aleksandr Lukaşenko, yaptığı son açıklamada, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanabileceğini belirtti. Ulusal Birlik Günü etkinliğinde konuşan Lukaşenko, Belarus'un barışın savunucusu olduğunu ve bu tutumlarının devam edeceğini vurguladı.

Küresel Güvenlik Krizine Dikkat Çekti

Lukaşenko, uluslararası alandaki çok kutupluluğun yaygınlaşmasının önemine işaret ederek, "Küresel güvenlik krizinden çıkış yolu bulmalıyız. Yakın müttefiklerimiz ve birçok ülke yanımızda." ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, savaş istemediklerinin altını çizen lider, komşu ülkelerde barışın hâkim olacağına inandıklarını söyledi.

Dış Saldırılara Karşı Hazırlıklıyız

Lider, barışçıl yaklaşımlarının bir zayıflık olmadığını ve dış saldırganlıklara karşı yanıt verme kapasitesinin arttığını belirtti. Ayrıca, Batılı ülke yöneticilerinin, Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde toplumu karıştırmaya yönelik planlar yaptığını iddia etti.

ABD'nin Saldırı Talimatları

Lukaşenko, ABD'nin Ukrayna'ya, Belarus'un güney sınırındaki altyapıya saldırma direktifleri verdiğini öne sürdü. Bu talimatların, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Belarus yakınlarında uçuşları ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Barış Müzakereleri ve Sonuçları

Washington'un Ukrayna'yı Belarus ile çatışmaya sürüklediğini savunan Lukaşenko, "Amerikalılara yönelttiğim sorular var: Barış mı istiyorsunuz yoksa durumu daha da mı gerilmek istiyorsunuz?" dedi.

Son olarak, Belarus'a yapılacak bir saldırının dünya çapında büyük sonuçlar doğuracağını, bunu unutmamak gerektiğini vurguladı. Lukaşenko, "Belarus’a yapılacak saldırı, Üçüncü Dünya Savaşı olur. Bunu unutmayın." diyerek sözlerini tamamladı.

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