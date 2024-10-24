Lukaşenko'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Kınama

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan TUSAŞ'a Kınama

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesisine düzenlenen terör saldırısını kınadı ve bu olayda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Taziye Mesajı ve Başsağlığı

Belarus Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Belarus halkı ve kendi adına başsağlığı dileklerinde bulunduğu belirtildi.

İnsanlık Dışı Terörizme Tepki

Lukaşenko, terörizmin ve aşırıcılığın her türlü biçimini kesin bir dille kınayarak, "Belarus, insanlık dışı olan bu eylemlerin sınırlarını aşan etkileri nedeniyle uluslararası güvenliğin zarar görmesine karşı son derece duyarlıdır." dedi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Ayrıca, Lukaşenko, uluslararası toplumu gerilimin daha da artmaması için önlemler almaya davet etti ve Türk halkının acısını paylaştığını vurguladı.