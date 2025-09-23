Lula'dan BM 80. Genel Kurulu'nda Sert Mesaj: Gazze ve ABD Tarifeleri

Lula'nın BM 80. Genel Kurulu Konuşması

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı kapsamlı konuşmada Gazze'deki insani dram, ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifeleri, Karayipler'deki askeri hareketlilik, göçmen meseleleri, Venezuela ve yoksulluk gibi başlıkları ön plana çıkardı.

Gazze ve insan hakları

"Gazze'deki mevcut soykırımı hiçbir şey haklı gösteremez. Gazze'de, binlerce kadın ve çocuğun yanı sıra uluslararası hukuk ve Batı'nın etik istisnacılık miti de tonlarca moloz altına gömüldü."

Lula, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirerek saldırıların sonuçlarına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Açlık bir silah olarak kullanılıyor, zorla yerinden etmeler cezasız kalıyor. Hem İsrail içinde hem dışında yaşayan Yahudiler bu toplu cezalandırmaya karşı çıkıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM'de konuşmasına izin verilmemesi utanç vericidir."

Filistin halkının yok olma tehlikesine vurgu yapan Lula, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak uluslararası topluma entegre edilmesinin hayatta kalması için kritik olduğunu ve bu görüşün BM üyesi 150'den fazla ülke tarafından desteklendiğini hatırlattı.

ABD ile gümrük gerilimi ve demokrasi vurgusu

Lula, ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifelerine değinerek ülkesinin baskı altında olduğunu belirtti: "Benzeri görülmemiş bir saldırı altındayız. Tek taraflı ve keyfi tedbirlerin uygulanması için hiçbir gerekçe yok. Brezilya, direnmeyi ve demokrasisini savunmayı seçti. Demokrasimiz ve egemenliğimiz pazarlık konusu olamaz ve bu bir ülkenin iç meselelerine müdahale anlamına gelir."

Ayrıca eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun darbe girişimi davasına atıfta bulunarak, darbe planlarının cezasız kalamayacağını vurguladı: "Sahte vatanseverlik adıyla üretilen darbe planları cezasız kalamaz. Otokratik liderlere duyurulur, demokrasimiz ve egemenliğimiz pazarlık konusu olamaz. Bağımsız bir ulus ve her türlü vesayetten uzak özgür bir halk olarak yolumuza devam edeceğiz."

Karayipler, Venezuela ve bölgesel güvenlik

Lula, ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğini eleştirerek Latin Amerika ve Karayipler'de artan kutuplaşma ve istikrarsızlığa dikkat çekti; bölgenin barış bölgesi olarak korunması gerektiğini vurguladı. Venezuela ile diyalog kapısının kapatılamayacağını belirterek çözümün iş birliğinde olduğunu ifade etti: "Venezuela ile diyaloğun yolu kapatılamaz. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede en etkili yol, kara para aklamayı önlemek ve silah ticaretini sınırlamak için iş birliği yapmaktır."

Teknoloji, yoksulluk ve göç

Lula, yapay zeka risklerini azaltmak amacıyla geçen yıl onaylanan Küresel Dijital Pakt'a bağlılıklarını vurgulayarak çok taraflı yönetişimi güçlendirme kararlılığını dile getirdi. Yoksullukla mücadelede uluslararası topluma çağrıda bulunarak: "Herkesin kazançlı çıkabileceği tek savaş, açlık ve yoksullukla verilen savaştır. Yoksulluk, teokrasiye olduğu kadar aşırılığa da düşmandır."

Göçmen konusuna dikkat çekerek demokrasi ve insan haklarının korunması gerektiğini belirtti: "Kapılarını kapatıp dünyanın felaketlerinden göçmenleri sorumlu tuttuğunda demokrasi kaybeder."

BM'nin role dair uyarı

Lula, BM'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası barış ve refahın sembolü olarak kurulduğunu hatırlatarak kurucuların ilham aldığı ilkelerin bugün her zamankinden daha büyük tehlike altında olduğunu ifade etti. Konuşmasında çok taraflılığın, insan haklarının ve uluslararası hukukun önemine vurgu yaptı.