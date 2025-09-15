Lüleburgaz'da 'Türkiye - Azerbaycan Şehitleri Fotoğraf Köşesi' Açıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde, Burak Tunçkol'a ait evin bahçesindeki duvarda oluşturulan "Türkiye - Azerbaycan Şehitleri Fotoğraf Köşesi" düzenlenen programla törenle açıldı. Köşede 420 şehidin fotoğrafları yer alıyor.

Açılış töreni

Tören, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı ve açılış evde gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında Türkiye ve Azerbaycan'dan şehit yakınları yer aldı.

Konuşmalar

Bütöv Azerbaycan Birliği ve Ebülfez Elçibey Vakfı Başkanı Agil Sametbeyli, programda yaptığı konuşmada Türkiye - Azerbaycan kardeşliğine yönelik çalışmaları sebebiyle Burak Tunçkol'a teşekkür etti. Sametbeyli, her iki ülkede de vatan topraklarını savunurken canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını ve toplumun şehit ile gazilere minnet borcu olduğunu vurguladı.

Burak Tunçkol konuşmasında şehitlerin unutulmayacağını belirterek şunları söyledi: "Türkiye ve Azerbaycan Şehitler Köşesi'nin yapılma amacı hem Türkiye'deki şehitlerimizi unutmamak hem kardeş ülkemiz Azerbaycan'daki şehitlerin Türkiye'de bilinmesini sağlamak. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Şehitler ölmez vatan bölünmez."

Törende ayrıca Azerbaycan'dan gelen şehit aileleri, Ergene Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Erden ve Lüleburgaz Şehit Aileleri Derneği Başkanı Süleyman Sevinç de konuşma yaptı.

Köşenin açılışı ve katılımcılar

Konuşmaların ardından, 420 şehit fotoğrafının yer aldığı köşenin açılışı gerçekleştirildi. Törene Türkiye ve Azerbaycan'dan şehit yakınları katıldı.

