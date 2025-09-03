Lush İngiltere'de Mağazalarını Gazze İçin Bir Günlüğüne Kapattı

İngiltere'nin önde gelen kozmetik zinciri Lush, Gazze'deki açlığa dikkat çekmek amacıyla 3 Eylül Çarşamba günü İngiltere'deki 100'den fazla mağazasını, fabrikasını ve internet sitesini bir günlüğüne kapatma kararı aldı.

Lush'ın açıklaması ve gerekçesi

Şirketten yapılan açıklamada, "Lush ailesi olarak Gazze'de açlıktan ölen insanların görüntülerini gören milyonlarca insanın hissettiği acıyı paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail acil insani yardımların engellerken dünyanın geri kalanı gibi biz de yardım etmenin yollarını bulmakta zorlanıyoruz." denildi.

Lush, kararın güçlü bir dayanışma mesajı olduğunu belirterek mağaza vitrinlerine 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız' yazılı mesaj asılacağını açıkladı. Şirket, mağaza kapatmanın kolay bir karar olmadığına ancak pek çok müşterisinin benzer düşüncelere sahip olduğuna dikkat çekti.

Bağış kampanyası ve hükümete çağrı

Açıklamada, gelirinin Filistinli çocukların ruh sağlığı çalışmalarına aktarılması için üretilen 'karpuz dilimi sabun' bağış kampanyasına vurgu yapıldı. Şirket, bu ürünün Lush tarihindeki en başarılı bağış kampanyası olduğunu ve sabunun Gazze'deki tıbbi hizmetlere destek ve ihtiyaç sahibi yetişkin ve çocuklara protez sağlamak için tekrar satışa çıkarılacağını bildirdi.

Lush ayrıca, "Lush bir günlük kazancını kaybederken İngiltere hükümeti de Lush'ın ve müşterilerinin bir günlük vergisini kaybediyor." diyerek hükümete seslendi. Açıklamada, kapatma kararının gönderdiği mesajın duyulmasını umdukları ve ölüm ile yıkıma son vermek için hükümetin daha fazla adım atması gerektiği; bu adımlar arasında İngiltere'den yapılan silah satışlarına son verilmesinin de yer aldığı ifade edildi.

Dünya genelinde 50'den fazla ülkeye satış yapan Lush, diğer ülkelerdeki mağazalardan da benzeri dayanışma girişimleri beklediklerini kaydetti.