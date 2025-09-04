DOLAR
Mace: Epstein Dosyaları Sonrası Prens Andrew Ne Zaman Soruşturulacak?

Temsilci Nancy Mace, 33 bin 295 sayfalık Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından Prens Andrew'un ABD topraklarındaki potansiyel suçlarla ilgili soruşturulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:41
Mace: Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından Prens Andrew soruşturulsun çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Nancy Mace, Jeffrey Epstein dosyalarının açığa çıkmasının ardından İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini savundu.

Paylaşım ve tepkiler

Mace, 33 bin 295 sayfalık Epstein dava dosyalarının yayımlanmasının ardından ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda konuya dikkat çekti. Kendisinin kısa süre önce tacize maruz kaldığını belirten Mace, Epstein mağdurlarının yanında olduğunu vurgulayan çok sayıda paylaşım yaptı.

"Prens Andrew'u ABD topraklarında işlediği potansiyel suçlardan dolayı ne zaman soruşturacağız? (Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından) Sonraki doğru adım bu gibi görünüyor."

Aynı zamanda Mace'in, dosyalarda adı geçen ABD Başkanı Donald Trump hakkında onun suçsuz olduğunu savunması da dikkat çekti.

Epstein dosyalarının yayımlanması

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, 3 Eylül'de Jeffrey Epstein davasına ilişkin 33 bin 295 sayfalık kaydı yayımladığını duyurmuştu. Dosyaların açıklanmasıyla birlikte, adı geçen bazı önemli şahıslar kamuoyunun gündemine yeniden geldi.

Jeffrey Epstein olayı

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanmıştı. Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında isimleri geçenler arasında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi tanınmış kişiler yer aldı.

Prens Andrew'a yönelik iddialar

Epstein'in eski çalışanı Juan Alessi, dosya kapsamında Prens Andrew'un Epstein'in Florida'daki evini sıkça ziyaret ettiğini belirterek, "Prens Andrew haftalarca bizimle kalırdı." ifadesini kullandı. Alessi ayrıca Prens'in eşi Sarah Ferguson'ın da evi ziyaret ettiğini ve prensin her gün masaj servisi aldığını aktardı.

Prens Andrew, birçok mağdur tarafından cinsel taciz ve istismarla suçlandı; Nancy Mace'in çağrısı ise dosyaların yayımlanmasının ardından bu iddiaların yeniden soruşturulması talebine işaret ediyor.

