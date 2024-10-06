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Macron'dan Netanyahu'nun Silah Ambargosu Tepkisine Yanıt

Macron, Netanyahu'nun silah ambargosu ile ilgili ifadelerini 'aşırıya kaçıyor' şeklinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 01:18
Macron'dan Netanyahu'nun Silah Ambargosu Tepkisine Yanıt

Macron, Netanyahu'nun Yorumlarını Eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tel Aviv yönetiminin silah ambargosuna karşılık veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözlerini değerlendirdi. Macron, bu ifadelerin "aşırıya kaçtığını" ifade etti.

Elysee'den Açıklama

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın İsrail ile olan dostluğunun sarsılmadığı ve Netanyahu'nun yorumlarının "fazla uç bir yaklaşım" olduğu vurgulandı. Ayrıca, Macron'un, ülkesinin İran'ın veya bu ülkeye bağlı grupların İsrail'e saldırmasına asla izin vermeyeceğini belirttiği kaydedildi.

Silah Ambargosu Çağrısı

Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlar sırasında silah sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı. Bölgede siyasi bir çözüme dönülmesi ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silahların ambargo altına alınması gerektiğini belirten Macron, uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'in kendisini koruması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu'nun Cevabı

Netanyahu ise, yayınladığı bir mesajda Macron'a yanıt vererek, Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah gibi gruplara karşı savaştığını söyledi. Ayrıca, "İsrail'e 200 balistik füze atan barbar İran'a karşı tüm medeni dünyanın yanında yer alması gerektiğini savundu. Macron ve diğer Batı liderlerinin İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısı yapması ise kendilerine yakışmıyor" şeklinde konuştu. Sonuç olarak, Fransa ve İsrail arasındaki gerilim, silah ambargosu üzerinden daha da artmış durumda.

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