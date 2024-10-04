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Macron, Frankofon Zirvesi Öncesinde Ermenistan, Gürcistan ve Kamboçya Liderleriyle Görüştü

Macron, Paris'te düzenlenen zirve öncesinde üç liderle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 02:37
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 02:37
Macron, Frankofon Zirvesi Öncesinde Ermenistan, Gürcistan ve Kamboçya Liderleriyle Görüştü

Macron'dan Zirve Öncesi Görüşmeler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

19. Frankofon Zirvesi Öncesi Hazırlıklar

Bu görüşmeler, 4-5 Ekim tarihlerinde Villers-Cotterets ve Paris'te yapılacak olan 19. Frankofon Zirvesi öncesinde yapıldı. Macron, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, Paşinyan'a katılımından dolayı teşekkür etti ve dezenformasyonla mücadele, dijital platformların düzenlenmesi gibi konuların tartışılacağını duyurdu.

Ermenistan ile İlişkiler

Macron, Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeye kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelerde uluslararası hukuka uygun
bir barış anlaşmasına ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Gürcistan ve AB İlişkileri

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Macron, Gürcistan halkının Avrupa Birliği'ne katılma arzusunu övgüyle karşıladı. Ülkenin son aylardaki gelişmelerine değinen Macron, 26 Ekim'deki yerel seçimlerin uluslararası standartlara uygun olarak yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kamboçya'da Kültürel İşbirliği

Macron, Kamboçya Kralı Sihamoni'yi, ülkesi 2026'daki 20. Frankofon Zirvesine ev sahipliği yapmak için aday gösterildiği için tebrik etti. İkili, Kamboçya'nın kültürel mirasının restorasyonuna yönelik programların sürdürülmesi konusunda da karar aldı.

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