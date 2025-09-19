Macron: Fransa 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni Tanıyacak

Emmanuel Macron, Mahmud Abbas ile telefon görüşmesinde Fransa'nın Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de New York'ta tanıma niyetini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:10
Macron: Fransa 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni Tanıyacak

Fransa 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

Macron, Abbas ile görüşmeyi X üzerinden duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de tanıma niyetinde olduğunu iletti.

Macron, bu görüşmeyi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki son derece acil durum karşısında Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de ABD'nin New York eyaletinde tanıma niyetinde olduğunu söyledi.

Bunu bir barış planı kapsamında yapacağını dile getiren Macron, şöyle devam etti:

"Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim. Bu konuda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi."

Macron, Fransa'nın Filistin makamlarına bu yolda eşlik etmeye devam edeceğini vurgulayarak, bölgenin güvenliği ve istikrarı için verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

