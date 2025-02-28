Macron: Trump ile Gümrük Görüşmesi Umut Vermedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Şubat'taki ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile yaptığı gümrük tarifeleri görüşmesinin çok umut vermediğini açıkladı. Macron, resmi ziyaret sırasında Portekiz'in başkenti Lizbon’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Trump ile Avrupa'ya ek gümrük tarifeleri uygulamaması üzerine yapılan görüşmenin zorlu geçtiğini ifade etti.

Macron, ziyaretine ilişkin, "Bu seyahat sırasında ve sonrasında (gümrük) tarifeler konusunu bizzat gündeme getirmiştim. Görüşmelerin zorlu geçtiğini ve çok az umutla ayrıldığımı söylemiştim." dedi.

Macron, ABD’nin AB'ye uygulayacağı vergi artışının kimsenin yararına olmayacağını savunurken, "Bu tür önlemler karşısında zayıf olma lüksümüz yok." şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD yönetiminin Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirmesi halinde buna karşılık vereceklerinin altını çizdi.

Bunun yanı sıra Macron, Portekiz ile Canon Ceaser sistemleri ve dron satışına ilişkin anlaşma imzalayacaklarını ve askeri inovasyonun geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu. Macron, Avrupa savunmasına yatırım yapma vurgusunu yineleyerek, "Tek çözüm daha güçlü olmak." ifadesini kullandı.

Macron, Portekiz'deki bir diğer açıklamasında ise gümrük tarifelerinin ABD yönetiminin "jeopolitik ve ekonomik belirsizlik" yarattığını dile getirdi. "ABD büyük bir değişim içinde. Ne yapmalıyız? Onları yanımızda tutmalıyız, çünkü bölünmeye ihtiyacımız yok ancak belirsizlikle yaşamak zorundayız." şeklinde konuştu.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, 26 Şubat’ta yaptığı açıklamada, AB’ye yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını ve yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirmişti.