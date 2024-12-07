Macron ve Trump, Notre Dame Katedrali'nin Açılışında Buluştu

Macron, Notre Dame Katedrali'nin Açılış Töreninde Trump'ı Ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 yıl önce çıkan yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre Dame Katedralinin açılış töreni için ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile bir araya geldi.

Ünlü katedral, bu hafta sonu halka açılıyor. Trump, açılış törenine katılmak üzere bu sabah Paris'e geldi. Başkan seçilen Trump, yurt dışındaki ilk resmi ziyaretini Fransa'ya gerçekleştirirken, ABD'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Macron, Trump'ı Elysee Sarayı'nda ikili bir görüşme için kabul etti. Görüşme öncesinde, iki lider samimi bir el sıkışma gerçekleştirdi ve kameralara poz verdi.

Yangın ve Dayanışma

Görüşmenin başında Macron, katedralde çıkan yangın sırasında Trump'ın ABD Başkanı olduğunu hatırlatarak, "Sayın Başkan, sizi 5 yıl sonra burada ağırlamak bir onur. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz" dedi. Macron, yangından sonra Trump'ın gösterdiği dayanışmayı unutmadığını belirtti.

Trump ise, Macron'a teşekkür ederek, "İlişkilerimiz çok iyi. Birlikte çok şey yaptık. Fransızlar olağanüstü. ABD'de kalabalık bir Fransız toplumu var ve onlara saygı duyuyoruz" diye konuştu. Paris'te olmaktan duyduğu onuru ifade ederek, Fransa ile savunma alanındaki başarılı işbirliklerine de değindi.

Gelecekteki İşbirlikleri ve Ziyarete Dair Düşünceler

Trump, "Biraz deliren bir dünyada yaşıyoruz ve bu konuları görüşeceğiz" ifadesini kullandı. Görüşme öncesinde Elysee Sarayı'nın yakınlarında, üzerinde "Trump" yazan kasket takan hayranlar toplandı. Ayrıca, Fransız basını, Trump'ın yeni kuracağı Hükümet Verimliliği Departmanı için Elon Musk'ı görevlendireceğini bildirdi.

Trump'ın 5 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilmesi, Paris ve Washington arasındaki ilişkilerde nasıl bir yansıma bulacak? Macron ve Trump, seçim sonrası 6 Kasımda yaptıkları ilk telefon görüşmesinde uluslararası krizler karşısında barış ve istikrarı sağlama çabalarını vurgulamışlardı.

Macron, Ukrayna ve Orta Doğu konularında Trump ile işbirliğine açık olduğunu belirtmişti. 7 Kasım'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Macron, "Güvenliğimizi sonsuza kadar Amerikalılara devretmemeliyiz" diyerek güvenlik konusuna dikkat çekti.

Notre Dame Yangınına Kısa Bir Bakış

Notre Dame Katedrali, Hristiyanlığın Fransa'daki sembollerinden biri olarak 1163 yılında temeli atılmış ve 300 yıl süren bir inşaatın ardından tamamlanmıştır. 15 Nisan 2019'da çıkan yangın, katedralin çatısında ve yüksek kulelerinde büyük hasara yol açmıştır. Restorasyon çalışmaları için dünya genelinden 846 milyon avroluk rekor bağış toplanmıştır.