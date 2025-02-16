Macron ve Tshisekedi, KDC'deki M23 Çatışmalarını Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile M23 çatışmalarını ve acil ateşkes çağrısını ele aldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:23
Macron ve Tshisekedi, KDC'deki M23 Çatışmalarını Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, KDC'deki güvenlik güçleri ve isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasındaki çatışmaların durumu ele alındı.

Macron, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm tarafların uyacağı ve çatışmaları sonlandıracak acil bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Özellikle M23 grubunun, ülkenin doğusundaki Bukavu şehrinden derhal çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Macron, Bukavu’da sivil ve askeri otoritenin geri dönmesi için güvenlik garantilerinin sağlanmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, M23 güçlerinin, bu bölgedeki sivil havacılık hizmetlerinin ve insani yardım uçuşlarının yapılabilmesi adına Kavumu Havalimanı'ndan çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve KDC’nin M23’e destek vermekle suçladığı Ruanda’ya yönelik de Macron, Ruanda yönetiminin KDC’de acil tedbirlerin hayata geçirilmesi için destek vermesini istedi.

KDC'deki Çatışmalar ve Etkileri

KDC’nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden edilmiştir. BM, Goma şehrinin kontrolü için süregelen çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirmektedir. Bölgedeki birkaç köy ve kasabayı kontrol eden M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı ele geçirdi.

Ruanda ise, KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının ihlali neticesinde ortaya çıkan M23 grubunu destekleme accusationsunu reddetmektedir. M23, büyük oranda Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

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