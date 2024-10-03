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Madrid Havalimanı'nda Göçmen Kaçışı: 4 Faslı Düzensiz Göçmen İzini Kaybettirdi

Madrid Havalimanı'nda sığınma taleplerinden bekletilen 4 Faslı göçmen, güvenlik açıklarından yararlanarak kaçtı. Olayın ayrıntıları burada.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:20
Madrid Havalimanı'nda Göçmen Kaçışı: 4 Faslı Düzensiz Göçmen İzini Kaybettirdi

Madrid Havalimanı'nda Sığınma Taleplerinden Kaçış

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda sığınma talebinde bulunan Faslı düzensiz göçmenlerden 4'ü, bekleme salonundan kaçmayı başardı.

Kaçışın Ayrıntıları

İspanya İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada, havalimanında sığınma talebiyle bekletilen 4 Faslı göçmenin, tavandaki bir boşluktan yararlanarak kaçtığı bildirildi. Kaçan göçmenleri bulmak için polis, havalimanı ve çevresinde kapsamlı arama çalışmaları başlattı, ancak henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Güvenlik Görevlilerinin Endişeleri

Havalimanındaki güvenlik çalışanları, mevcut bekleme koşullarının yetersiz ve güvensiz olduğunu belirterek, durumu İspanyol basınına şöyle açıkladı: "Bu koşullarda çalışmak imkansız. Havalimanında bu kadar büyük bir güvenlik açığı olamaz; bu durum ciddi sorunlara yol açabilir."

Düzensiz Göçmenin Durumu

Madrid Havalimanı'nda, 4 bekleme odasında toplamda 229 göçmen bulunuyor. Bunların arasında kadın ve çocuklar da yer alıyor. Bazılarının sığınma hakları reddedilmişken, bazılarının ise sınır dışı edilmesi gereken durumlar yaşanıyor. Aralarında Batı Sahra kökenli 35 kişi de bulunuyor.

Siyasi Tartışmalar ve Tepkiler

İspanya hükümeti, sığınma talebinde bulunan 35 kişiyi ülkelerine geri göndermeyi planlarken, bazı sivil toplum kuruluşları ve özellikle aşırı sol görüşlü Sumar partisi gibi partilere mensup temsilciler, bu kişilerin insani gerekçelerle İspanya'da sığınma hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor.

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