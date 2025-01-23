Maduro'dan 'Bolivarcı Kalkan 2025' Tatbikatında Barış Mesajı

Maduro, İç Barış İçin Güvenlik Güçlerine Destek Verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde gerçekleştirilen "Bolivarcı Kalkan 2025" tatbikatında, iç barışı sağlamak amacıyla güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti.

150 Bin Kişi Katıldı

Başkent Caracas’ta, polis ve askerlerden oluşan 150 bin kişinin katıldığı tatbikatta güvenlik güçlerine hitap eden Maduro, ülkede şiddet üreten suç gruplarının çökertildiğini vurguladı.

Maduro, "Venezuela, öncelikli olarak şiddet üreten suç gruplarıyla mücadele etme, onları yenilgiye uğratma ve köklerinden kazıma konusunda büyük başarılar elde etti. Bugün, bazı yerlerdeki istisnalar dışında, bu grupların tamamen yenildiğini ve ezildiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sınır Güvenliği ve Barış Vurgusu

Kolombiya ve Brezilya sınırlarının güçlendirilmesini isteyen Maduro, "Sevgili Venezuela'mızda barışı, egemenliği ve gerçek demokrasiyi garanti altına almak için Bolivarcı Kalkan 2025'in ilk uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Venezuela, şiddet üreten bu gruplarla mücadeledeki deneyimini, istihbarat kapasitesini ve barışçıl bir ülke olma konusundaki tecrübesini Amerika kıtasındaki tüm kardeş ülkelere sunmaya hazır" şeklinde konuştu.

Maduro, ülkede iç barışın güçlendirilmesi amacıyla son 6 ayda yapılan operasyonlarla suç gruplarına ciddi darbeler vurulduğunu kaydetti.

Yerinden Edilenlere Destek Çağrısı

Kolombiya'nın Catatumbo bölgesinde silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara da dikkat çeken Maduro, "Öncelikli olarak yerinden edilmiş kişilere insani yardım yapılmalı ve sınırı geçmek zorunda kalanlara iyi davranılmalı" mesajını verdi.

Suç Liderinin Ölümü ve Sınır Kapama

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülkede en çok aranan suç liderlerinden Wilexis Alexander Acevedo'nun, Petare semtinde gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca, Brezilyalı yetkililer, Venezuela'nın askeri tatbikat nedeniyle Brezilya ile olan kara sınırını geçici olarak kapattığını açıkladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Venezuela'daki tatbikata 159 deniz aracı, 50 hava aracı ve 250 ağır askeri araç katıldı.