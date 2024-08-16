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Maduro, Kolombiya ve Brezilya'nın Seçim Yenileme Taleplerini Reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya ve Brezilya'nın seçim yenileme çağrılarına karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:29
Maduro, Kolombiya ve Brezilya'nın Seçim Yenileme Taleplerini Reddetti

Maduro, Dış Güçlerin Müdahalesini Reddetti

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ve Brezilya'nın başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı seçim yenileme çağrılarını kesin bir dille reddetti. Bu açıklama, Maduro'nun ülkesindeki siyasi tartışmaların ortasında geldi.

Ülkedeki Sorunlara Yerel Çözüm

Yerel medya organlarının bildirdiğine göre, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından yapılan çağrılara yanıt veren Maduro, Venezuela'nın geleceğinin yalnızca Venezuelalılar tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti. Dış güçlerin müdahalesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Maduro, bu tür dış müdahaleleri “megafon diplomasisi” olarak nitelendirdi.

Üçüncü İktidarı ve Muhalefetin Tepkisi

Venezuela'da 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde, Maduro oyların %51,20'sini alarak üçüncü kez seçimi kazanmıştı. Ancak muhalefet, bu sonuçların güvenilir olmadığını ve seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek itirazda bulundu.

Gustavo Petro, siyasi anlaşmazlıkları çözmek için "dönüşümlü hükümet" önerisinde bulunurken, Lula da Silva “koalisyon hükümeti” kurulmasını ya da “yeni seçimlere” gidilmesini önerdi. Ancak bu öneriler, Maduro tarafından dikkate alınmadı ve ülkedeki meselelerin yerel aktörler tarafından çözümlenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

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