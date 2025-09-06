DOLAR
Maduro: Venezuela Saldırıya Uğlarsa Silahlı Mücadele Aşamasına Geçer

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinin saldırıya uğraması halinde silahlı mücadele aşamasına geçeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 02:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 02:33
Devlet Başkanı Maduro'dan net savunma mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yaptığı açıklamada ülkesinin dış tehdit veya saldırı durumunda tavizsiz bir savunma pozisyonu alacağını vurguladı.

Maduro, açıklamasında "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" ifadelerini kullanarak, olası bir saldırı karşısında askeri cevabın gündeme gelebileceğine işaret etti.

Bu sözler, hükümetin ülke güvenliği ve egemenliğini koruma kararlılığına dair güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi. Maduro'nun ifadeleri, hem iç kamuoyunda hem de uluslararası düzeyde dikkat çekti.

Yetkililerin ve analistlerin açıklamanın ardından izleyeceği diplomatik ve güvenlik adımları, haberin takip edilecek konuları arasında yer alıyor.

