Mahir Ünal Mardin'de Birlik Çağrısında Bulundu

Mahir Ünal Mardin'de Önemli Mesajlar Verdi

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Mardin'de yaptığı konuşmada, İsrail'in Orta Doğu'daki amaçlarına dikkat çekti. Ünal, "Zaman, birlik ve beraberlik zamanıdır" diyerek toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Yeşilli İlçe Kongresi'nde Sorunlara Dikkat Çekti

Mardin'e çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Ünal, AK Parti Yeşilli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geçmişteki pek çok sorunu çözdüğünü ifade etti.

Ünal, "Tam bağımsız Türkiye" hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Dünün sorunlarını çözenler, bugünün sorunlarını da çözerler" diye konuştu.

Kızıltepe İlçe Kongresi'nde Terörle Mücadele Vurgusu

Ünal, daha sonra AK Parti Kızıltepe 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, terörle mücadele konusundaki kararlılığı vurgulayarak şehirlerin güvenli hale geldiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarına karşı iç cephenin sağlam tutulması gerektiğini söyleyen Ünal, "Aynı coğrafyanın çocuklarıyız, aynı kaderin evlatlarıyız" dedi. Ünal, bölgeye dair hesap yapanların bilmesi gereken bir gerçeği ifade ederek, "Biz bin yıldan beridir buradayız ve daha binlerce yıl da burada olacağız" şeklinde konuştu.

Kongrede, mevcut AK Parti İlçe Başkanları İsmail Bayhoca ve Bülent Şahin yeniden seçildi. Ayrıca, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal (sağ 5), Mardin'in Yeşilli ilçesindeki spor salonunda düzenlenen AK Parti Yeşilli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal (sağ 5), Mardin'in Yeşilli ilçesindeki spor salonunda düzenlenen AK Parti Yeşilli 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.