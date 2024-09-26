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Mahmud Abbas'tan Uluslararası Destek Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin'in BM üyeliği için dünya genelinde destek istedi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 02:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 02:26
Mahmud Abbas'tan Uluslararası Destek Çağrısı

Filistin'den Uluslararası Destek Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin devletinin tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bulunan Abbas, dünya liderleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Önemli Görüşmeler ve Temalar

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabaları, insani yardım girişi ve yerinden edilenlerin barınma ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Filistin Devleti'nin Tanınması ve BM Üyeliği

Abbas, "Bölgede güvenlik ve barışa katkı sağlamak amacıyla Filistin Devleti'nin tanınması gerekliliğine" dikkat çekti. Bu kapsamda, uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde Filistin'in Birleşmiş Milletler’e tam üyelik sürecinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Çabalara Vurgu

Abbas, İsrail'in uluslararası mahkeme kararlarına saygı duyması adına gerekli uluslararası çabaların gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, Filistin'in haklarının savunulması ve uluslararası desteğin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

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