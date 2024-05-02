“Mahzen-36” operasyonu ile bir suç örgütü daha çökertildi: Elebaşı dahil 42 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Mahzen-36” operasyonlarına dair detaylı bilgiyi sosyal medya hesabından verdi. Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları sonucunda, Bursa merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda bir organize suç örgütü daha çökertildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda, uyuşturucu imalatı ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj, fuhuşa zorlama gibi suçlara bulaşan ve Semed Ötünç’ün elebaşılığını yaptığı suç örgütünde, ele başı dahil 42 kişi yakalandı. Ayrıca 11 adet silah, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu.