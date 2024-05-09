“Mahzen-41” operasyonu ile ‘Ayazlar’ suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Mahzen-41” operasyonları hakkından detaylı bilgi verdi. Sosyal medya hesabından detayları paylaşan Yerlikaya, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlarda, Antalya ve Çanakkale'de 11 adrese baskın düzenlendiğini ve bunun sonucundan da 9 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Elebaşının Umut Ayaz olduğu bilinen ‘Ayazlar’ isimli organize suç örgütünün çökertildiği; örgütün tefecilik, nitelikli yağma, kasten yaralama, alı koyma, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti, tehdit gibi suçlara karıştığı belirtildi.

Operasyon sonucunda örgütün elebaşı Umut Ayaz’ın da aralarında oluğu 9 kişi yakalanırken, çok sayıda silaha, uyuşturucuya, senet ve paraya da el konulduğu öğrenildi.