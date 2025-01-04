Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Darende'de Deprem Alarmı

Malatya'nın Darende ilçesinde, bugün saat 10.35'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bu sarsıntı 10.43 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan Gelen Bilgiler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Malatya'daki bu deprem, bölge sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, depremin ardından olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yerel yönetim ve acil durum ekipleri, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, halkı bilgilendirme çalışmaları da sürdürülmekte.