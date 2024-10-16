Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Şanlıurfa ve Adıyaman'da Okullar Tatil

Malatya'da Deprem Gerçekleşti

Malatya'nın Kale ilçesinde bugün saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kale olduğu ve 10.07 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Vatandaşların Tepkileri

Deprem sonrası kent merkezinde birçok kişi ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarak park ve meydanlarda toplandı. Bazı vatandaşlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde panik anlarına tanıklık etti.

Malatya Valisi'nden Açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, şimdiye kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Yavuz, daha önce yıkılma aşamasında bulunan ağır hasarlı binaların kontrol altında olduğunu vurguladı: "Sosyal medyada yayılan bazı görüntüler, yıkılmış bir binadan değil, kontrol altında yıktığımız bir yapıdan alınmıştır. Bu tür bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için dikkatli olunmalı." dedi.

Eğitim Kurumlarının Tatili

Malatya merkezli depremin ardından, Şanlıurfa ve Adıyaman'da okulların tatil edilmesine karar verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı duyuruda resmi ve özel eğitim kurumlarının bir gün süreyle kapatılacağını açıkladı. Adıyaman Valiliği de benzer bir açıklama yaparak eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Güvenlik Önlemleri

Bazı hasarlı binalar çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve tahliye olan binalardan uzak durulması istendi. AFAD İl Müdürü Ali Altındal, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve henüz herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini belirtti.

İlgili kurumlar, depremin ardından saha tarama faaliyetlerini ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların serin ve güvenli alanlarda kalmaları tavsiye ediliyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda), Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede saha çalışmalarını inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda), Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede saha çalışmalarını inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda), Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede saha çalışmalarını inceleyip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.