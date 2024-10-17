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Malatya'da 5,9 Büyüklüğündeki Deprem: Yaralıların Durumu

Malatya Kale'de meydana gelen depremde yaralanan kişinin tedavisi sürüyor, 55 kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:23
Malatya'da 5,9 Büyüklüğündeki Deprem: Yaralıların Durumu

Malatya'da Deprem Sonrası Yaralılar ve Tedavi Süreci

Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralanan bir kişi hastanede tedavi edilmeye devam ediyor.

Depremin Etkileri

Alınan bilgilere göre, Kale merkezli bu depremden toplamda 55 kişi etkilendi. Etkilenen bireylerden 51 kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye başvurdu.

Hastaneye Yatan Yaralıların Durumu

Deprem sırasında yaşanan olaylar sonucunda hastaneye kaldırılan uluslararası 4 bireyden 3'ü taburcu edilirken, yalnızca bir kişinin ortopedi servisindeki tedavisi hala devam etmektedir.

Yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu belirtirken, tüm tedavi sürecinin titizlikle takip edildiğini vurgulamaktadır.

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