Malatya'da Aort Yırtığı Kapalı Endovasküler Stent Greftle Başarıyla Onarıldı

Malatya’da aort yırtığı kapalı yöntemle onarıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yüksekten düşme sonucu getirilen 66 yaşındaki Celal Akbaşlı’nın, kalpten çıkan ana damar olan aortun sırt bölgesinde meydana gelen yırtık, hastanede ilk kez uygulanan endovasküler stent greft yöntemiyle kapalı olarak başarıyla onarıldı.

Vakaya ilk değerlendirme ve risk

Hastaneye ağır yaralı olarak getirilen Akbaşlı’da yapılan ilk tetkiklerde çok sayıda kemik kırığı ve çatlak tespit edildi. İleri incelemelerde ise aortta ciddi bir yırtık bulundu. Operasyonu yöneten Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, aort yırtığının hayati risk taşıdığını vurgulayarak, "Hastamız ağır travmayla başvurdu. Çok sayıda kırık ve çatlağın yanı sıra aortta ciddi bir yırtık vardı. Bu tür yaralanmalarda birçok hasta hastaneye ulaşamadan hayatını kaybediyor" dedi.

Operasyon detayları

Prof. Dr. Katrancıoğlu, yırtığın anatomik konumu nedeniyle açık cerrahinin uygun olmadığını belirtti ve ekip tarafından hastanede ilk kez yapılan kapalı müdahaleyi anlattı. "Sol ve sağ kasık damarlarından girerek anjiyografi eşliğinde yırtık bölgeye stent greft yerleştirdik. Böylece yırtık alanı kapatıp kanama riskini kontrol altına aldık" ifadelerini kullandı.

Başarılı geçen operasyonun ardından hasta yoğun bakıma alındı ve kısa sürede servise çıkarıldı. Prof. Dr. Katrancıoğlu, hastanın durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün içinde taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.

Hasta açıklaması

Celal Akbaşlı, tedavi sürecini anlatarak, "Yüksekten düştüm, hastaneye getirdiler. Aort damarımda yırtık olduğunu söylediler. Ameliyat oldum, bir gece yoğun bakımda kaldım. Ertesi gün ayağa kalktım, yürüdüm. Şimdi çok iyiyim. Allah hocalarımızdan razı olsun" dedi.

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU GETİRİLEN 66 YAŞINDAKİ CELAL AKBAŞLI'NIN AORT DAMARINDA OLUŞAN YIRTIK, HASTANEDE İLK KEZ UYGULANAN ENDOVASKÜLER STENT GREFT YÖNTEMİYLE KAPALI OLARAK BAŞARIYLA ONARILDI.