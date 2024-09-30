Malatya'da Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Malatya'da Kaza: 8 Yaralı
Malatya'da bir askeri aracın otomobil ile çarpışması sonucu toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 5 jandarma personelinin bulunması dikkat çekti.
Kaza Detayları
Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 44 JAA 219 plakalı jandarma devriye aracı ile 58 ABB 674 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolundaki Kendirli mevkisinde çarpıştı.
Olay Yerine Müdahale
Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hemen çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vali'den Açıklama
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın detaylarına yer vererek, "Görevden dönen jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 5’i jandarma personeli toplam 8 kişinin yaralandığını belirttim. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." dedi.
Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.
Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.
Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.
Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.