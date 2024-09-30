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Malatya'da Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Malatya'da meydana gelen kazada 5'i jandarma 8 kişi yaralandı. Çarpışma nedeniyle yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 00:48
Malatya'da Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Malatya'da Kaza: 8 Yaralı

Malatya'da bir askeri aracın otomobil ile çarpışması sonucu toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 5 jandarma personelinin bulunması dikkat çekti.

Kaza Detayları

Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 44 JAA 219 plakalı jandarma devriye aracı ile 58 ABB 674 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolundaki Kendirli mevkisinde çarpıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hemen çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali'den Açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın detaylarına yer vererek, "Görevden dönen jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 5’i jandarma personeli toplam 8 kişinin yaralandığını belirttim. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." dedi.

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi...

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi...

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi...

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi...

Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

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