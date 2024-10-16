Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında

Malatya'da Deprem Anında Annenin Cesareti

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anında, Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda eğitim gören bir anne ve engelli çocuğu, güvenlik kameralarına yansıyan yürek burkan bir hikaye yaşadı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Deprem anında sınıflarda panik yaşanırken, annesi kendi çocuğu olan engelli bireyi sırtına alarak bina dışına taşımayı başardı. Bu kahraman an, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve anneliğin özverisini gözler önüne serdi.

Okul ve Öğrencilerin Tepkisi

Depremin etkisiyle kent merkezindeki diğer okullarda da panik yaşandı. Öğrencilerin sınıflarını terk etme anları da çeşitli güvenlik kameraları vasıtasıyla kaydedilerek, bu zorlu anların tanığı oldu.

Bu olay, afet anında gösterilen cesaretin ve fedakarlığın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.