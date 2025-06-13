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Malatya'da Depremzedelere Yeni Umut: Eski Yeşiltepe Camisi Yeniden İnşa Edildi

Malatya'da deprem sonrası yıkılan Eski Yeşiltepe Camisi, hayırsever desteğiyle ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 13:47
Malatya'da Depremzedelere Yeni Umut: Eski Yeşiltepe Camisi Yeniden İnşa Edildi

Malatya'da Depremzedelere Yeni Umut: Eski Yeşiltepe Camisi Yeniden İnşa Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasar gören Eski Yeşiltepe Camisi, hayırsever bir iş adamının desteğiyle yeniden inşa edildi ve ibadete açıldı.

Açılış Töreni ve Vali Yardımcısı’nın Mesajı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde inşa edilen caminin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, camilerin huzurun ve kardeşliğin merkezleri olduğunu vurguladı.

Özdemir, gençlerin, çocukların ve yaşlıların camilerde bir araya gelmesinin nesilden nesle gönül bağı oluşturduğunu ifade ederek, "Açılışını yaptığımız bu cami, gönül bağının, manevi birlikteliğin halkası olacak. Bu güzel mabedin hayata geçmesinde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyoruz," dedi.

Cami Yeniden İnşa Edilirken Destek Süreçleri

İl Müftüsü Ramazan Dolu ise, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda kentte 200'ün üzerinde caminin ağır hasar aldığını belirtti. Dolu, camilerin yeniden ayağa kaldırılması için hayırseverlerin önemli destek sağladığını dile getirerek, "Hayırseverlerimiz ve mahalle sakinleriyle, yıkılan camilerin yeniden inşa çalışmalarına başladık. Bitirdiğimiz camiler olmakla beraber, inşası devam eden camilerimiz var," şeklinde konuştu.

Dua ve Kur'an Töreniyle Açılış

Açılış, Kur'an-Kerim okunması ve duaların edilmesiyle gerçekleştirildi. Eski Yeşiltepe Camisi'nin açılışı, bölge halkı için yeni bir umut simgesi olarak görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasar gördüğü için...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasar gördüğü için yıkılan Eski Yeşiltepe Camisi, hayırsever bir iş adamının desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, konuşma yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasar gördüğü için...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasar gördüğü için yıkılan Eski Yeşiltepe Camisi, hayırsever bir iş adamının desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, konuşma yaptı.

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