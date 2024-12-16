DOLAR
34,9 0,08%
EURO
36,69 -0,18%
ALTIN
2.976,45 0,01%
BITCOIN
3.736.787,56 -3,81%

Malatya'da Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da etkili olan kar yağışı, trafik ve günlük hayatı olumsuz etkileyerek önlemleri artırmaya zorladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:08
Malatya'da Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya ve çevresindeki ilçelerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Trafik ekipleri, caddelerde gerekli önlemleri alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İlçelerdeki Kar Durumu

Malatya'nın Doğanşehir, Darende ve Pütürge ilçelerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Doğanşehir'de kar yağışının ardından ilçe adeta beyaza büründü. Belediye Başkanı Mehmet Bayram, karla mücadele ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, "Tuzlama çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde kapalı yol bulunmuyor," dedi.

Pütürge'de yağış etkisini sürdürürken, ilçe ve kırsal mahallelerde de kar yağışı devam ediyor. Pütürge-Malatya kara yolunun Kubbe Dağı kesiminin ulaşıma açık olduğu bildirildi. Darende'de de kar yağışı, ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimleri beyaza dönüştürdü.

Darende Belediyesi, ana arterlerle kırsal yollar için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını tamamladı. Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarmakta.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid ve Pachuca Karşı Karşıya
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
IMF, Avrupa'nın Sanayi Politikasında Koordinasyonun Gerekliliğini Vurguladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilere Enflasyonla Mücadele Vaat Etti
5
Türkiye, 7.621 Suriyeliyi Ülkelerine Gönderdi
6
Almanya'da 2 Çocukta M Çiçeği Virüsü Tespit Edildi
7
Gaziosmanpaşa'da Tankerin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?