Malatya'da Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya ve çevresindeki ilçelerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Trafik ekipleri, caddelerde gerekli önlemleri alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İlçelerdeki Kar Durumu

Malatya'nın Doğanşehir, Darende ve Pütürge ilçelerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Doğanşehir'de kar yağışının ardından ilçe adeta beyaza büründü. Belediye Başkanı Mehmet Bayram, karla mücadele ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, "Tuzlama çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde kapalı yol bulunmuyor," dedi.

Pütürge'de yağış etkisini sürdürürken, ilçe ve kırsal mahallelerde de kar yağışı devam ediyor. Pütürge-Malatya kara yolunun Kubbe Dağı kesiminin ulaşıma açık olduğu bildirildi. Darende'de de kar yağışı, ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimleri beyaza dönüştürdü.

Darende Belediyesi, ana arterlerle kırsal yollar için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını tamamladı. Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarmakta.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı etkili oldu.