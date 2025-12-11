DOLAR
Malatya'da evden kötü koku: 63 yaşındaki Mevlüt Özdemir ölü bulundu

Malatya Battalgazi'de, evden gelen kötü koku ihbarı üzerine 63 yaşındaki Mevlüt Özdemir evinde ölü bulundu; ilk belirlemelere göre ölüm doğal nedenli.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 20:47
Malatya'da evden kötü koku: 63 yaşındaki Mevlüt Özdemir ölü bulundu

Malatya'da evden gelen koku ölüm gerçeğini ortaya çıkardı

Olay yeri ve an

Olay, saat 16.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Zafer Mahallesi Sadrazam sokakta meydana geldi. Bir apartmanın dördüncü katından gelen kötü koku, bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Buluntu ve ilk değerlendirme

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, evde Mevlüt Özdemir (63)'i hareketsiz halde buldu. Komşularının ifadesine göre, Özdemir yaklaşık iki gün önce görülmüştü ve çeşitli hastalıkları bulunuyordu.

Yetkililer, olay yerindeki ilk incelemelere göre ölümün doğal yollardan gerçekleşmiş olabileceğini belirtti. İncelemenin ardından Özdemir'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

