Malatya'da Gölet Kenarında İntihar Girişimi Polis Tarafından Engellendi

Malatya'da gölet kenarındaki intihar girişimi polis ekiplerinin bir saatlik ikna çabasıyla sonlandırıldı; H.K. hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:09
Olayın Ayrıntıları

Olay, saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiindeki gölet çevresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunlar yaşayan H.K. bölgedeki kanal korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonucunda H.K. bulunduğu yerden indirildi. İlk müdahalesi yapılan H.K., daha sonra hastaneye kaldırıldı.

İlk tedavisinin ardından H.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

