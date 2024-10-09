Malatya'da Halk Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası

Malatya'da özel bir halk otobüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı. A.A. yönetimindeki 44 H 0033 plakalı otobüs, Yeşilyurt ilçesindeki Fatih Mahallesi sınırları içinde, D.K. idaresindeki 44 AAE 320 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza Sonrası İlk Müdahale

Kaza anında olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısı yapıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan A.A. ve otobüsteki 6 yolcu, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.