Malatya'da Öğretmenin Cesareti: Engelli Öğrencisini Kucağında Taşıdı

Malatya'da Deprem Anı ve Öğretmenin Kahramanlığı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, dünkü deprem sırasında bir öğretmenin cesareti, güvenlik kameralarına yansıdı. Topsöğüt Akpınar İlkokulu'nda yaşanan bu olay, eğitimin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Deprem Anında Tahliye

Dün, Kale ilçesi merkezli gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, öğretmen Songül Parlakyıldız, engelli öğrencisi Sirac Alpay'ı kucaklayarak okulun bahçesine çıkardı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu anlar, öğretmenin özverisini açıkça ortaya koyuyor.

Sirac Alpay'ın Durumu

Sirac Alpay, bebek yaşta geçirdiği çocuk felci nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamıyor. Eğitim sürecinde, öğretmeni ve annesi, ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir destek sağlıyor. Bu tür dayanışmalar, eğitim ortamının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.