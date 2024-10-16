Malatya'da Okullara Devam Eden Tatil İlan Edildi

Malatya'da Eğitime Ara Verildi

Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, kentte eğitim faaliyetlerine 17 Ekim Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Açıklama

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere yarın eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir."

Deprem nedeniyle bugünkü eğitim faaliyetleri de iptal edilmişti, böylece okullar bir gün daha tatil edilmiş oldu.