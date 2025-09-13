Malatya'da 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' Konferansı — İşliyen: Maddenin Putlaştırılması Tehlikesi

Malatya'da 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' Konferansı

Malatya İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi 1500. Yılı etkinlikleri kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu konferansta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Burhan İşliyen konuştu.

İşliyen'den 'maddiyat' uyarısı

İşliyen, konuşmasında aileyi tehdit eden en önemli sorunlardan birinin 'maddenin putlaştırılması' olduğunu vurguladı. İşliyen, eşya kaynaklı problemlerin aşılamaması nedeniyle 'düğüne bir hafta kala atılan yüzükler' gibi örneklerin ve bozulan evliliklerin toplumu derinden etkilediğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in dünyadan ölçülü faydalanmayı, fazlasını ise muhtaçlara, insanlığın faydasına ve ibadet yollarına harcamayı öğütlediğini belirten İşliyen, ilişkilerin maddi menfaat merkezli kurulmasının tehlikesine dikkat çekti.

Demografik uyarılar ve aile politikası

Bu yılın 'Aile Yılı' ilan edildiğini, tehlikenin büyüklüğü nedeniyle gelecek 10 yılın da Aile Yılı olarak kabul edildiğini söyleyen İşliyen, Türkiye'nin nüfus artış hızının düştüğünü belirtti. İşliyen, Birleşmiş Milletler tahminine göre 2100'lü yıllarda Türkiye nüfusunun 38 milyon, TÜİK tahminine göre ise yaklaşık 55 milyon olacağını ifade etti.

Tek başına yaşayan gençlerin sayısının 5 milyonu aştığını aktaran İşliyen, evlenme yaşının kızlarda 27'lere, erkeklerde 30'lara çıktığını ve yaşlı nüfus oranının cumhuriyet tarihinde ilk kez %10'un üzerine çıktığını söyledi. Bu değişimin ekonomik nedenlere bağlı olmadığını, ekonomik etkilerin payının sadece %5 olduğunu vurgulayarak; etkenler arasında medya, moda ve bunların yarattığı zihniyet değişiminin sayıldığını belirtti.

Sevgi merkezli aile çağrısı

Allah'ın hükmünün değişmediğini, haram ve uyulması gereken hükümlerin aynı kaldığını ifade eden İşliyen, aileyi korumak için sevgi ve merhamet merkezli bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İşliyen, Allah'ın 'Allah'ın ayetlerinden biri de kendilerinde huzur bulacağınız eşler yaratmasıdır' buyurduğunu hatırlatarak, çocukların anne ve babasını dünyanın en kıymetli insanları olarak görmesinin önemine dikkat çekti ve Hazreti Peygamber'in bu davranış biçimini örnek gösterdiğini belirtti.

Yetkililerden mesajlar ve kapanış

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Müslümanların 'Müminler ancak kardeştir' emrini içselleştirmesi ve etnik ile mezhepsel ayrımlardan kurtulması gerektiğine vurgu yaptı. İl Müftüsü Ramazan Dolu da bu yılki etkinliklerde Hazreti Muhammed'in örnek yaşamı ve özellikle aile konusundaki örnekliğinin öne çıkarılacağını belirtti.

Program, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftülüğü Din Görevlileri Korosu'nun ilahileriyle sona erdi.

