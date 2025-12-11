Malatya'da Polis Uyuşturucuya Karşı Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor

Malatya'da polisten uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışmaları

Narkotik ekipleri sahada, hedef halk bilinci artırmak

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine karşı yürüttükleri etkin mücadelenin yanında vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, özellikle Organize Sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar, oto sanayilerdeki esnaflar ve öğrenci velileri gibi risk gruplarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde polis, hem önleyici tedbirleri anlattı hem de vatandaşların sorularını yanıtladı.

Bilgilendirme faaliyetlerinde, NARVAS, UYUMA ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri başta olmak üzere çeşitli programlar hakkında bilgiler verildi ve vatandaşlara yol gösterici materyaller sunuldu.

Yetkililer, hem sahada yapılan operasyonlarla hem de toplum bilincini artırmaya yönelik çalışmalarla uyuşturucuya karşı kararlı bir duruş sergilediklerini belirtiyor.

MALATYA'DA UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİNE KARŞI ETKİN MÜCADELE YÜRÜTEN POLİS EKİPLERİ VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.