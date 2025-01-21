Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltında

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon, yerel valiliğin yaptığı açıklamayla duyuruldu.

Operasyonun Detayları

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve temini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon çerçevesinde, belirlenen iş yerleri ve adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.