Malatya'da Tır Otobüse Çarpıp Duvara Çarptı: Tır Alev Aldı

Malatya'nın Darende ilçesinde fren arızası iddia edilen tır, otobüse çarpıp refüje çıktı; istinat duvarına çarpan tır alev aldı, sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 08:41
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen kazada, Freni arızalandığı belirtilen Salih Eken (45) yönetimindeki 41 AOU 373 plakalı tır, aynı yönde seyreden otobüse yandan çarptıktan sonra refüje çıktı.

Refüje çıkmasının ardından istinat duvarına çarpan tırda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yanan tırı yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüste görevli Ahmet Kumru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırın korna sesini duyduklarını ve şoförün yolcuları uyardığını belirterek, "Şoförümüz, 'Sıkı tutunun, geliyor' diye bağırdı. Otobüse vurmamak için refüje çıkan tırın kasası camları kırdı. Daha sonra hepimiz büyük korku yaşadık, ama kimseye bir şey olmadı." dedi.

Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın otobüse çarpmasının ardından yön değiştirdiği ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptığı anlar yer alıyor.

