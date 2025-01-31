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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen operasyonla 1 kg 982 g sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:16
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, Vali Seddar Yavuz önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan operasyonlarda, 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı.

Vali Yavuz, operasyonların şehrin uyuşturucuyla mücadele çabaları doğrultusunda kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurguladı. İlgili açıklaması, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan şüphelilerin, G.G.T. ve Ş.B. olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli makamlar tarafından tutuklandı.

Malatya'daki bu başarı, kentteki uyuşturucuyla mücadeleye yönelik kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına...

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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