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Malatya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:46
Malatya'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Araç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Akşam saatlerinde, O.U. yönetimindeki 23 ADL 080 plakalı Hazar Turizm'e ait yolcu otobüsü, Malatya-Sivas kara yolu üzerindeki Kendirli kavşağında, 54 yaşındaki Doğan Şahin tarafından kullanılan 44 ABT 373 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Sonrası Müdahale

Olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde görevlendirildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak, otomobil sürücüsü Doğan Şahin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otobüs yolcusunun durumu ise iyi olarak değerlendirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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