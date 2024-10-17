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Malatya'daki Deprem İle İlgili Son Gelişmeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Malatya'nın deprem durumuna dair önemli bilgiler aktardı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:01
Malatya'daki Deprem İle İlgili Son Gelişmeler

Malatya'daki Deprem Durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, "Malatya'daki deprem sonrası şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiştir" dedi.

Elazığ ve Malatya'daki Bina Tespitleri

Bakan Kurum, Elazığ'da bulunan binalar ile ilgili olarak 20 ağır hasarlı ve 517 az hasarlı bina tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca, Malatya'da da 18 az hasarlı bina belirlendiğini ifade etti.

Bakanın bu açıklamaları, hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların güvenliğini önceliklendirdiklerini göstermektedir.

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